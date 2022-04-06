دون توقف الطائرة .. تعرف علي أطول رحلات الطيران على مستوى العالم

كتب - محمد عبيد

كثير من المسافرين وعشاق الطيران حول العالم يتساءلون عن أطول رحلات الطيران، وأبعد نقطتين بين مطارين، وهل يمكن لطائرة أن تظل طوال الرحلة الطويلة في السماء، أم أنها تضطر للهبوط ترانزيت بأحد المطارات للتزود بالوقود.

"مصراوي" يستعرض لكم خلال السطور القادمة أطول رحلات الطيران التي باتت الآن غير طويلة بعد انضمام طرازات بوينج 787 الدريملاينر وكذلك إيرباص 350، وتعد الطائرات الأطول نفسًا والموفرة للوقود، ويمكنها الطيران لمدة 19 ساعة متصلة بالسماء، وتحتوي علي إنترنت، لذلك لم تعد رحلات الطيران طويلة ومملة.

1 - نيويورك إلى سنغافورة

الشركة : الخطوط السنغافورية

المسافة : 9534 ميل

نوع الطائرة : إيرباص A350-900 ULR

مدة الرحلة : 20 ساعة طيران دون توقف

2 - أوكلاند (نيوزيلندا) إلى الدوحة

الشركة : الخطوط القطرية

المسافة : 9032 ميل

نوع الطائرة : بوينج 777-200 LR

مدة الرحلة : ما يقارب 18 ساعة و 10 دقائق من الطيران دون توقف

3 - بيرث (استراليا) إلى لندن

الشركة : خطوط كانتاس الأسترالية

المسافة : 9010 ميل

نوع الطائرة : بوينج 787-9 دريملاينر

مدة الرحلة : 17 ساعة وعشرين دقيقة من الطيران دون توقف

4 - أوكلاند (نيوزيلندا) إلى دبي

الشركة : طيران الإمارات

المسافة : 8824 ميل

نوع الطائرة : ايرباص A380

مدة الرحلة : 17 ساعة وخمس دقائق طيران دون توقف

5 - لوس أنجلوس إلى سنغافورة

الشركة : الخطوط السنغافورية

المسافة : 8770 ميل

نوع الطائرة : ايرباص A350-900 ULR

مدة الرحلة : 17 ساعة و 50 دقيقة طيران دون توقف

6 - هيوستن (أمريكا) إلى سيدني (استراليا)

الشركة : خطوط يونايتد الأمريكية

المسافة : 8596 ميل

نوع الطائرة : بوينج 787-9 دريملاينر

مدة الرحلة : 17 ساعة و30 دقيقة طيران دون توقف

7 - دالاس (أمريكا) إلى سيدني (استراليا)

الشركة : خطوط كانتاس الاسترالية

المسافة : 8578 ميل

نوع الطائرة : ايرباص A380

مدة الرحلة : 17 ساعة و20 دقيقة طيران دون توقف

8 - نيويورك إلى مانيلا ( الفلبين)

الشركة : الخطوط الجوية الفلبينية

المسافة : 8520 ميل

نوع الطائرة: ايرباص A350-900

مدة الرحلة : 16 ساعة و55 دقيقة طيران دون توقف

9 - سان فرانسيسكو إلى سنغافورة

الشركة : خطوط سنغافورة ويونايتد الأمريكية

المسافة : 8446 ميل

نوع الطائرة : إيرباص A350-900 وبوينغ 787-9

مدة الرحلة : 16 ساعة و40 دقيقة طيران دون توقف

10 - جوهانسبرج (جنوب أفريقيا) إلى أتلانتا (امريكا)

الشركة : خطوط دلتا الأمريكية

المسافة : 8439 ميل

نوع الطائرة : بوينج 777- 200LR

مدة الرحلة : 16 ساعة و40 دقيقة طيران دون توقف

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