مساعد وزير الزراعة يتفقد مشروعات الثروة الحيوانية بغرب النوبارية

كتب-أحمد مسعد:

تفقد الدكتور إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة للطب البيطرى رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، بزيارة ميدانية لمشروعات غرب النوبارية التابعة للصندوق لمتابعة تنفيذ الأعمال الخاصة بالتطوير، وكذلك المجزر الآلى بالنوبارية، والذى يشهد إقبالًا كبيرًا للذبح من الجزارين بمنطقة الصحراوى، فضلًا عن تقديم خدمات الذبيح لعدد من المستثمرين للإعداد للتصدير إلى الدول العربية.

وقال صابر، إن ذلك يأتى بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والحفاظ عليها وتنميتها والتأمين عليها، وزيادة توعية المربين بهذا الأمر، وتكثيف العمل والإنتاج لحماية الثروة الحيوانية لتوفير متطلبات الشعب المصرى من اللحوم الحمراء والألبان ومشتقاتها بأسعار مناسبة وتقليل الاستيراد من الخارج بهدف إثراء الاقتصاد القومى.

وأضاف أن الصندوق يشهد حراكًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، حيث تم رفع كفاءة مصانع الأعلاف بالنوبارية، وتطوير المجزر الآلى وإنشاء محطة تسمين، وترخيص محجر بيطرى، لافتًا إلى أن ذلك التطوير يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الثروة الحيوانية وحمايتها وتنميتها، والتى تعد من أهم أهداف صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

وأشار مساعد وزير الزراعة للطب البيطرى، إلى أن الإدارة العامة للصندوق تشهد حاليًا تطويرًا وتجديدا لعمل منظومة إلكترونية متكاملة للعمل بها وربطها بجميع المكاتب التابعة للصندوق بجميع محافظات الجمهورية، مشددا على أن هناك تكليفات لرؤساء أفرع الصندوق بجميع المحافظات بضرورة التواصل مع الفلاحين والمربين ومنتجى الثروة الحيوانية والنزول إليهم، وخاصة بأسواق الماشية وتجمعاتهم، للتعريف والتوعية بأهمية التأمين على الماشية والمزايا والفوائد والخدمات التأمينية الشاملة التى يقدمها الصندوق للمربين المستأمنين لديه، فضلًا عن تنظيم القوافل التوعية بالمحافظات المختلفة.

وأوضح أن الصندوق يقدم خدمات الرعاية الصحية البيطرية المجانية طوال مدة التأمين من خلال الوحدات البيطرية المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية على نفقة الصندوق، وكذلك توفير أعلاف ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية من مصانع الصندوق.