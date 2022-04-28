طاقة النواب: قرارات الرئيس بإفطار الأسرة المصرية عكست رؤية الجمهورية الجديدة

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب حسام عوض الله، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الطاقة والبيئة، بالقرارات الرئاسية التي أعلنها الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، والتي تعد خارطة طريق عكست رؤية الجمهورية الجديدة التي تكفل حياة كريمة لكل مواطن مصري وتتسع للجميع.

وقال عوض الله، في بيان، اليوم الخميس، إن الرئيس وضع الاحتياجات كأولويات بتخطيط وقرارات طموحة سعيا للاستقرار والإنجازات فإعادة عمل لجنة العفو الرئاسي وإطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة ودعم الاستثمارات والقطاع الخاص، وتوجيه الرئيس للحكومة بتعزيز أوجه الدعم لمزارعي القمح، واستمرار معارض السلع المدعمة، وسداد مديونية الغارمين والغارمات، كلها رسائل تؤكد انحياز الرئيس لتحقيق حياة كريمة ودعم الصناعة المصرية والمنتج المحلي وأن الوطن يسع الجميع.

وأضاف رئيس لجنة الطاقة أن جهود الرئيس السيسي وتوجيهاته للدولة واضحة ونضاله سياسيًا واجتماعيا واقتصاديا دائم ومستمر في كل الجبهات، لضمان مستقبل واعد وحياة كريمة وسلام دائم لكل مواطن مصري.​