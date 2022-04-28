برلماني: قرارات الرئيسي السيسي بدعم الصناعة تساهم في خفض معدل البطالة

كتب - نشأت علي:

قال علاء عبدالنبي، عضو مجلس النواب، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل إفطار الوحدة الوطنية، بشأن دعم الصناعة الوطنية والقطاع الخاص، سيساهم في خفض نسب البطالة، وتنمية الاقتصاد الوطني ودعم المنتج المحلي,

وأضاف في تصريحات له، أن تلك القرارات ستعمل علي تعزيز وتوطين الصناعات محليًا، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة، وسيؤدي حتمًا إلى الاكتفاء الذاتي بمنتجات محلية بمواصفات عالمية.

وأشاد عبدالنبي بتوجيهات الرئيس حول استمرار معارض السلع المدعمة وكذلك إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي والدعوة لحوار وطنى يشارك فيه جميع التيارات السياسية الحزبية والشبابية، مشيرا إلي أن تلك الخطوات وغيرها تؤكد حرص الرئيس علي وحدة صفوف المصريين ومساعدتهم في مواجهة غلاء الأسعار نتيجة الأزمة العالمية.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر عدة تكليفات للحكومة خلال مشاركته مساء الثلاثاء في حفل إفطار الأسرة المصرية، وكلف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كل التيارات السياسية والحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء.