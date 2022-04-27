بعد قرارات إفطار الأسرة المصرية.. رئيس حزب العدل: السيسي يريد الاستماع للجميع

القاهرة - مصراوي:

أكد النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بمثابة خطوة نحو الجمهورية الجديدة التي نعمل عليها جميعا منذ انطلاقها في عهد الرئيس السيسي.

وقال النائب عبد المنعم ، في تصريح لمصراوي، إن الرئيس السيسي يريد الاستماع للمصريين ويعمل على جمع شملهم، مؤكدا أن قراراته اليوم تمثل نقلة نوعية في هذا الطريق وذلك عبر التأكيد على الحوار بينهم.

وأضاف أن الرئيس السيسي يحرص على جمع المصريين تحت راية واحدة وهى الوطن رغم اختلاف توجهاتهم السياسية والفكرية والدينية، لافتا إلى أن كلمة الرئيس السيسي خلال الحفل تمثل خطوة جديدة نحو انطلاقة سياسية مختلفة خلال الفترة القادمة.

وأشاد بقرارت الرئيس وعلى رأسها تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي شامل حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس السيسي مباشرة ، مع التأكيد على حضوره المراحل النهائية منها.

وطالب رئيس حزب العدل جميع القوى السياسية باستغلال الفرصة والبدأ فورا في حوار سياسي يهدف إلى تماسك الشارع السياسي والعمل على توحيد الصف، مؤكدا أن حزب العدل جاهز من الآن وصاعدا للمشاركة من أجل الوطن والمواطنين.​