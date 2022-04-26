أول تصريح من حمدين صباحي بعد مشاركته في حفل إفطار الأسرة المصرية

كتب- محمد عمارة:

ثمن حمدين صباحي، السياسي ومؤسس التيار الشعبي، دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإجراء حوار سياسي مع القوى السياسية والحزبية بسأن القضايا الوطنية الملحة.

وقال صباحي في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، عقب مشاركته في حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور السيسي: أثمن الدعوة والإفراج عن كل سجين رأي، أمر ضروري لإحداث نقلة نوعية والخروج بحلول لأزمات الوطن.

وأضاف صباحي: نرى أن الدعوة للحوار تتطلب الإفراج عن سجناء الرأي حتى يكون الحوار السياسي له جدوى وكي نثق في جدواه.

وتابع: نحن معارضة تحب هذا الوطن وتحرص على مصالحه ونريد مشاركة للخروج بأفضل الحلول للقضايا الوطنية الملحة.

وخلال حفل إفطار الأسرة المصرية، كلف الرئيس السيسي إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج الحوار الوطني إليه شخصياً، مع تعهده بحضور المراحل النهائية منه.

وأعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب تبنيها تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعقد عدد من اللقاءات بين كافة أقطاب القوى السياسية والشبابية المختلفة ضمن حوار وطني يستهدف تطوير أجندة أفكار وطنية من جانب كافة القوى السياسية والشبابية للتعامل مع كافة القضايا الملحة التي تواجه الدولة المصرية في ضوء المتغيرات العالمية المختلفة على كافة المناحي السياسية والاقتصادية، وفي ضوء استعداد مصر لاستضافة عدد من الأحداث العالمية المهمة خلال الفترة القادمة.

كما ستقوم الأكاديمية الوطنية للتدريب بتنظيم عدد من ورش العمل والندوات المختلفة لعرض الرؤى الخاصة بالقوى السياسية والشبابية في الموضوعات محل النقاش وذلك ضمن عدد من الآليات التي ستتبناها الأكاديمية لتوسيع قاعدة المشاركة في الحوار الوطني وتعظيم قيمة مخرجاته.​