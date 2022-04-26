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من البداية لاستحواذ إيلون ماسك.. أبرز المحطات في تاريخ تويتر - إنفوجرافيك

04:52 م الثلاثاء 26 أبريل 2022
من البداية لاستحواذ إيلون ماسك.. أبرز المحطات في تاريخ تويتر - إنفوجرافيك

إيلون ماسك

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كتب- محمد نصار:​

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافيك يرصد خلاله أبرز المحطات في تاريخ تويتر منذ إنشائه عام 2006 كخدمة رسائل SMS قصيرة مجانية تربط بين عدة شبكات اجتماعية حتى موافقة مجلس إدارة Twitter على عرض الاستحواذ المقدم من قِبل إيلون ماسك بقيمة 44 مليار دولار.

وبحسب الإنفوجرافيك، بدأ نجم تويتر يلمع منذ عام 2008 حينما أثبت أهميته في الحملات المختلفة وكونه مصدرا إخباريا عالي التقنية وعابر للحدود، ففي عام 2009 ارتفع عدد مستخدميه بنسبة 1300%، ومنذ ذلك الحين سلك طريقه في التحديثات والإضافات حتى وصل عدد مستخدميه في أواخر 2021 إلى 217 مليون مستخدم نشط يوميًّا يمكن تحقيق الدخل منه.

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