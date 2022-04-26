الصحة: تقديم التوعية الصحية لـ 1.3 مليون مواطن خلال احتفالات "شم النسيم"

كتب- أحمد جمعه:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم التوعية الصحية لأكثر من مليون و300 ألف مواطن بـ15 محافظة، من خلال فرق التواصل المجتمعي بالوزارة، وبالتزامن مع احتفالات عيد شم النسيم، وعيد القيامة المجيد.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على نشر الوعي الصحي لدى المواطنين باتباع الأساليب الصحية والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المضادة لفيروس كورونا.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن فرق التواصل المجتمعي انتشرت بمحافظات (الشرقية - المنوفية -الدقهلية- أسوان- شمال سيناء - الغربية - البحر الأحمر- أسيوط - المنيا - القليوبية - سوهاج - قنا - الإسكندرية - الفيوم- دمياط) حيث قدمت الفرق التوعية الصحية في الحدائق العامة والمتنزهات والميادين الرئيسية ومراكز الشباب والأندية الرياضية المختلفة، مع المرور على الأسواق العامة، والمقاهي، ومحطات القطارات، والمواصلات العامة، ودور العبادة، والمحال التجارية، وأماكن التجمعات.

وأشار عبدالغفار إلى توقيع الفحص الطبي والعلاج بالمجان ل 950 ألف مواطن والعلاج بالمجان، وذلك ضمن مبادرات الصحة العامة التي أطلقها رئيس الجمهورية، تحت شعار (100 مليون صحة)، والتي تضمنت (مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، ومبادرة دعم صحة المرأة، ومبادرة العناية بصحة الأم والجنين، مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج فقدان السمع لحديثي الولادة، مبادرة علاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ومبادرة صحة الفم والأسنان).

وأكد عبدالغفار، أن الفرق تحث المواطنين على اتباع الأساليب الصحية للوقاية من أي أمراض معدية، وكذلك تعريفهم بمبادرات 100 مليون صحة، التي تقدمها وزارة الصحة والسكان، وضرورة المشاركة والاستفادة منها، بالإضافة إلى توعية المواطنين بالتغذية السليمة للوقاية من أمراض سوء التغذية.

وأضاف عبدالغفار"، أن وزارة الصحة والسكان تواصل التوسع في حملات التوعية الصحية؛ لتكون بمثابة حلقة تواصل مع المواطنين، لإمدادهم بالمعلومات الصحيحة والرد على استفساراتهم بشكل لحظي على أرض الواقع، بما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030، عن طريق توحيد الخدمات الصحية وربطها ببعضها البعض وتفعيل الاستفادة من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية التي تستهدف الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين