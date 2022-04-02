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الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بمعدل 5 درجات في هذا الموعد (أجواء ربيعية)

09:30 ص السبت 02 أبريل 2022
الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بمعدل 5 درجات في هذا الموعد (أجواء ربيعية)

الطقس

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كتب- أسامة علي:

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، موعد تحسن حالة الطقس، وانخفاض درجات الحرارة.

وتشهد البلاد موجه من الطقس الحار على جميع أنحاء البلاد تصل ذروتها غدًا السبت، وتسجل درجة الحرارة 36 درجة مئوية.

وقال غانم لـ"مصراوي"، إن هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة اعتبارًا من الأحد المقبل ويستمر حتى الاثنين، بمعدل 4 إلى 5 درجات وتتراوح درجات الحرارة ما بين 29 إلى 30 درجة مئوية خلال فترات النهار.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن هناك نشاط للرياح، ما يساعد على الإحساس بالأجواء الربيعية.

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الطقس درجة الحرارة هيئة الأرصاد الجوية

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