الصحفيين العرب يدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى

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أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب، ما قامت به القوات الإسرائيلية من اقتحام المسجد الأقصى المبارك، وما تبع هذا الاقتحام من أعمال عنف تعرض لها الفلسطينيون في باحاته؛ مما أسفر عن إصابة وإعتقال العشرات من المصلين.

وقال الاتحاد في بيان اليوم، إن الاعتداءات الإسرائيلية أسفرت عن إصابة 200 فلسطيني واعتقال 450 آخرين، حيث استمرت حوالي 6 ساعات، وحاصرت قوات الاحتلال المئات داخل المسجد واستخدمت ضدهم قنابل صوتية وهراوات وأعيرة مطاطية.

وطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب، المنظمات الإعلامية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة هذه الاعتداءات البربرية على الشعب الفلسطيني واقتحام المسجد الأقصى المبارك.

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