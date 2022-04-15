

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، رد الحكومة على شائعة ارتفاع أجرة تعريف الركوب، والأرصاد تحذر من طقس متقلب.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو الآتي:

زيادة أسعار البنزين.. النقل العام بالقاهرة تكشف موقف تذاكر الأتوبيسات

كشف اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، موقف أسعار تذاكر خطوط أتوبيسات النقل العام بعد زيادة أسعار البنزين اليوم.

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- بحضور الرئيس السيسي.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي - بث مباشر

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مسجد المشير طنطاوي، لأداء صلاة الجمعة، بالتزامن مع احتفالات انتصار العاشر من رمضان.

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- زيادة أسعار البنزين.. هل ارتفعت أجرة الموصلات في المحافظات؟

قال مصدر بوزارة التنمية المحلية، إنه لا توجد أي زيادة في تعريفة الركوب وأجرة المواصلات بالنسبة للنقل الجماعي والسرفيس على مستوى المحافظات.

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آخر نشرة ليا.. بثينة كامل تعلن انتهاء خدمتها بالتلفزيون المصري

أعلنت الإعلامية بثينة كامل، انتهاء خدمتها في التلفزيون المصري بعد بلوغها سن المعاش .

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- 42 درجة بهذه المناطق.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة خلال ساعات وذروتها الأحد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن طقس الـ72 ساعة المقبلة

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- وفاة رئيس إدارة اللجان الطبية بوزارة الصحة

نعى الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور أيمن محمد الأمين رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية.

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