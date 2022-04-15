شاهد بالفيديو لقطات من مشروعات مدينة العلمين الجديدة

(مصراوي):

نشرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عبر قناتها الرسمية في موقع يوتيوب، فيديو، يتضمن لقطات من أبرز مشروعات مدينة العلمين الجديدة.

جدير بالذكر أن المساحة الإجمالية لمدينة العلمين الجديدة تبلغ 48130.82 فدان، فيما يبلغ عدد السكان المستهدف حوالي 2 مليون نسمة وقد تم تخصيص مبلغ 3 مليارات جنيه من موازنة الهيئة للبدء في تنفيذ الآتي:

- المرحلة الأولى من محطة تحلية مياه الشرب بطاقة 100 ألف م3/يوم.

- تطوير الطريق الساحلي (إسكندرية/مطروح) من الكم 93 حتى تقاطعه مع طريق وادي النطرون/العلمين بقيمة 320 مليون جنيه.

- إنهاء أعمال الطرق الرئيسية والبحيرات الشاطئية.

- تطوير مدينة العلمين القائمة وتضمينها ضمن التخطيط العام.