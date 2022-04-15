Masrawy logo white

إعلان

شاهد بالفيديو لقطات من مشروعات مدينة العلمين الجديدة

08:49 م الجمعة 15 أبريل 2022
شاهد بالفيديو لقطات من مشروعات مدينة العلمين الجديدة

أبراج العلمين الجديدة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي):

نشرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عبر قناتها الرسمية في موقع يوتيوب، فيديو، يتضمن لقطات من أبرز مشروعات مدينة العلمين الجديدة.

جدير بالذكر أن المساحة الإجمالية لمدينة العلمين الجديدة تبلغ 48130.82 فدان، فيما يبلغ عدد السكان المستهدف حوالي 2 مليون نسمة وقد تم تخصيص مبلغ 3 مليارات جنيه من موازنة الهيئة للبدء في تنفيذ الآتي:

- المرحلة الأولى من محطة تحلية مياه الشرب بطاقة 100 ألف م3/يوم.
- تطوير الطريق الساحلي (إسكندرية/مطروح) من الكم 93 حتى تقاطعه مع طريق وادي النطرون/العلمين بقيمة 320 مليون جنيه.
- إنهاء أعمال الطرق الرئيسية والبحيرات الشاطئية.
- تطوير مدينة العلمين القائمة وتضمينها ضمن التخطيط العام.

افرش منزلك بالكامل بأقل من 15 ألف جنيه

اعرف الاسعار
العلمين الجديدة مشروعات العلمين وزارة الإسكان
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
- "رامز موفي ستار" بالمركز الأخير.. مفاجأة في قائمة أفضل 10 أعمال على "شاهد"
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا