بعد زيادة أسعار البنزين.. نجيب ساويرس يوجه رسالة للحكومة

كتب - محمود مصطفى:

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، على قرار لجنة تسعير المواد البترولية، بزيادة أسعار البنزين بمقدار 25 قرشا.

وقال ساويرس في منشور له عبر صفحته بـ"تويتر"، الجمعة":المفروض نسبة الزيادة على بنزين ٩٥ تكون أعلى لأنه استخدام الفئات الأعلى دخلا".

وأضاف ساويرس":كذلك ممكن ننتج بنزين أعلى جودة بسعر خاص لمعادلة الدعم؟ لو هذا ممكن فنيَا؟".

وقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، زيادة أسعار البنزين 25 قرشا، وفقا لبيان من وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الجمعة.

وقال البيان، إنه تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا اليوم.

وأبقت الحكومة على سعر السولار دون تغيير، للمرة الـ 11 على التوالي، في قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، اليوم الجمعة، رغم زيادة البنزين.​