بحضور وزيرة التضامن.. انطلاق المرحلة الجديدة من حملة "انت أقوى من المخدرات" - صور وفيديو
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تصوير: هاني رجب
انطلقت قبل قليل، احتفالية إطلاق المرحلة الجديدة من حملة "انت أقوى من المخدرات"، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
ويحضر حفل إطلاق المبادرة، عدد من أعضاء مجلسي "النواب والشيوخ" ورؤساء تحرير بعض الصحف وشخصيات عامة.
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