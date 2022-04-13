تحذير من دواء مغشوش للأطفال بالأسواق.. وهذه طريقة اكتشافه (مستند)

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كتب - أحمد جمعة:

رصدت هيئة الدواء المصرية، تداول عبوات مغشوشة لأحد الأدوية بالأسواق تحت اسم "Somazina 100 mg/ml oral drops 30 ml"، موجهة بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية، والوحدات الحكومية من هذا الصنف.

ويستخدم العقار في علاج مشكلات ضعف الذاكرة، وقلة الانتباه وتشتته واضطرابات السلوك عند الأطفال.

وبحسب المنشور رقم 10 لسنة 2022، والذي اطلع عليه مصراوي، فإن التحذير يأتي للتشغيلات أرقام L00210721 الخاص بتصنيع شركة أكتوبر فارما، و213190 الخاص بتصنيع شركة راميدا، وجميع التشغيلات الأخرى التي تختلف عن المواصفات المذكورة بالعبوة الأصلية كما هو وارد بالمنشور.

وقالت الهيئة إنها حرصت على توزيع ونشر المنشور، الذي حدد أهم الآليات التي تمكن مقدمي الخدمة الصحية من تمييز العبوة الأصلية من المغشوشة، مع متابعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وأشارت هيئة الدواء إلى كيفية التفريق بين العبوات الأصلية لهذا المستحضر والعبوات المغشوشة، من حيث خامة الكرتون والألوان، وحجم المعيار الداخلي.