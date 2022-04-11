القوى العاملة: السعودية تقرر رفع عدد حجاج هذا العام لمليون حاج

القاهرة- أ ش أ:

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، يفيد بأن وزارة الحج والعمرة قررت رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام 1443هـ/2022 لمليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقاً للحصص المخصصة للدول مع الأخذ بالتوصيات الصحية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين - في بيان اليوم الاثنين - أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد رئيس المكتب العمالي بجدة، يأتي في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جهته، أوضح الملحق العمالي بجدة إن ذلك جاء انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الدائم على سلامة حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وضمان سلامتهم وأمنهم، واهتمام المملكة بانتظام فريضة الحج، وتمكين أكبر عدد من المسلمين بأنحاء العالم من أداء مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف في أجواء من الروحانية والطمأنينة مع الحفاظ على المكتسبات الصحية التي حققتها المملكة في مواجهة جائحة كورونا .

وأضاف الملحق العمالي أن موسم حج هذا العام سيكون وفقاً لعدد من الضوابط في مقدمتها أن يكون حج هذا العام للفئة العمرية أقل من 65 عامًا ميلاديًا، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات (كوفيد-19) المعتمدة في وزارة الصحة، كما يشترط على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي PCR لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة .

ولفت إلى أن وزارة الحج والعمرة شددت على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.