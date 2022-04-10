"الأوقاف" و"جنوب سيناء": إنشاء مسجدين في "دهب" و"نويبع" وتكريم حفظة القرآن بالمحافظة

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اتفق وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ومحافظ جنوب سيناء خالد فودة، على إنشاء مسجدين أحدهما بمدينة دهب والآخر بمدينة نويبع بالمشاركة مناصفة بين الوزارة والمحافظة، كما تم الاتفاق على تكريم حفظة كتاب الله (عز وجل) من أبناء محافظة جنوب سيناء يوم الخميس 21 أبريل الجاري في أول ليلة من ليالي العشر الأواخر من رمضان.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الأوقاف مع محافظ جنوب سيناء اليوم بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة في إطار التعاون والتنسيق بين الوزارة والمحافظة.

كما سيتم توزيع 2 طن لحوم صكوك إطعام على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة جنوب سيناء، ليصل إجمالي ما تم توزيعه على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة خمسة أطنان لحوم صكوك إطعام وألفي شنطة رمضانية.