برلماني يستعرض تقرير "زراعة النواب" بشأن تجديد اتفاق "الإيفاد" بـ3 ملايين دولار

كتب- نشأت على:

استعرض النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1 لسنة 2022 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم 219 المُعتمد في روما خلال الفترة 17 - 18 فبراير 2021، بشأن التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 3 ملايين دولار أمريكي.

وقال "البنا"، إن مصر تهدف من الاتفاق المعروض إلى التأكيد على دورها وتعاونها المثمر مع الصندوق في دعم خطط التنمية الزراعية في جميع الدول الأعضاء بالصندوق والتي جاءت لتتفق مع رؤية مصر لبرامج التنمية المستدامة "2030" ومن ثم جاءت أهداف الاتفاق المعروض على النحو التالي:

أولا: دعم موارد الصندوق بمبلغ 1.55 مليار دولار أمريكي، لتحقيق مستهدفات برنامج القروض والمنح ليصل نحو 3.8 مليار دولار أمريكي، لتنفيذ مهام الصندوق في استئصال الفقر الريفي وتحقيق الأمن الغذائي.

ثانيا: دعم تنفيذ برامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة في إطار برنامج الصمود الإفريقي وبرنامج تمويل القطاع الخاص لتحفيز التمويل الخاص للمشروعات الريفية الصغيرة لخلق فرص عمل للشباب والنساء.

وأكد البنا، أن اللجنة تؤيد الاتفاق المعروض وتجديد مساهمة مصر في موارد الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (الإيفاد) تأكيدًا لدورها في محاربة الفقر في المناطق الريفية بجميع الدول الأعضاء بالصندوق بإتاحة القروض والمنح الميسرة لتمويل برامج التنمية للحد من تداعيات أزمة الغذاء العالمى والمتغيرات المناخية التي تجتاح جميع دول العالم لتحسين مستويات المعيشة في المجتمعات الريفية.

وأعلن موافقة لجنة الزراعة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1 لسنة 2022 بشأن قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم 219 المُعتمد فى روما خلال الفترة 17 – 18 فبراير 2021 بشأن التجديد الثانى عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 3 مليون دولار أمريكى، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق."