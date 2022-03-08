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في اليوم العالمي للمرأة.. انتصار السيسي: نساء مصر صنعن مجد الوطن

12:18 م الثلاثاء 08 مارس 2022
في اليوم العالمي للمرأة.. انتصار السيسي: نساء مصر صنعن مجد الوطن

انتصار السيسي

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كتب- أسامة علي:

توجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس، بالتحية للمرأة المصرية التي صنعت مجد هذا الوطن ويستمد عظمته من عبقريتها.

وأضافت في منشور على الفيسبوك، الثلاثاء: في يوم المرأة العالمي، أتوجه لكل نساء مصر بتحية فخر وتقدير، فعلى مدى التاريخ كانت المرأة المصرية هي الصانع لمجد الوطن الذي يستمد عظمته من عبقريتها، كأم حنونة، وزوجة وفية، وأخت فاضلة، وابنة تملأ الحياة بهجة وسعادة.

وتابعت: تحية لعظيمات مصر وفتياتها، فبهن وبتضحياتهن ستحيا على الدوام مصر الكبيرة.

انتصار السيسي المرأة المصرية يوم المرأة العالمي

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