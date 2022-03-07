رئيس جهاز العبور يتابع أعمال التطوير وإزالة التعديات والمخالفات بأحياء المدينة

كتب-محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، يرافقه المهندس حمدي عبد القوي، نائب رئيس الجهاز ومسئولو الجهاز، أعمال التطوير وإزالة التعديات والمخالفات ببعض الأحياء بالمدينة، وإعادة الشيء لأصله طبقاً لشروط التراخيص الصادرة لقطع الأراضي.

وخلال الجولة تفقد رئيس جهاز مدينة العبور، أعمال التطوير ورفع كفاءة بازار العبور (شارع مصر) واستكمال توصيل المرافق لباكيات المشروع وإنشاء دورات المياه والمبني الإداري، تيسيراً على المواطنين ولخدمة شاغلي الباكيات ومرتادي البازار، وكذا استحداث أعمدة إنارة جديدة مزودة بكشافات "ليد" لرؤية بصرية أفضل ولسهولة تحرك مرتادي البازار.

وشملت جولة رئيس الجهاز، تفقد أعمال التطوير والتجميل الجارية بمشروع الإسكان "JANNA" بمركز المدينة ومتابعة إنشاء حمام السباحة والمبنى الاجتماعى، وأعمال تدعيم خط الصرف الصحي وإعادة الشئ لأصله بالطريق المحوري للحي الأول.

وفى ختام جولته، تفقد الغيطى، أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان جمال عبدالناصر (ميدان الروضة ) الرابط بين الأحياء الأول والثاني والثالث وجارٍ تجميل المشَّايات والممرات برسومات ديكورية.

وأشار الغيطي، إلى أنه تم تشكيل عدة حملات غلق وتشميع وإزالة إشغالات والباعة الجائلين المفترشين للشوارع والأرصفة والحدائق العامة وتصحيح أوضاع بعض القطع السكنية والتجارية وإعادة الشئ لأصله، مؤكداً عدم التهاون مع أي مخالفة والتصدي لها وتطبيق القانون بكل حزم لإعادة الواجهة الحضارية والانضباط الأمني للمدينة.

وأوضح لرءوف الغيطي، أن الحملات أسفرت عن تنفيذ 38 قرارغلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بعددٍ من قطع الأراضي بالحي التاسع، لمخالفات استغلال بدرومات وأدوار أول وأرضي بأنشطة مخازن ومكاتب إدارية وغير ذلك من مخالفات تغيير النشاط، وتعتبر هذه الأنشطة مخالفة للغرض المخصص من أجله القطع والوحدات ومخالفة لشروط التراخيص، وكذا تم إزالة مبانٍ مخالفة بالدور الثاني بمنطقة التبة بالحي الأول.