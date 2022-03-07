بعد انتشارها.. مصدر بـ"الكهرباء"يوضح الخطوات الصحيحة للإبلاغ عن سرقة الـ"عداد"

كتب- محمد صلاح:

انتشرت على مدار الأونة الأخيرة استفارات وتساؤلات من قبل بعض المواطنين عن تعرضهم لسرقة عدادات الكهرباء مسبقة الدفع الخاصة بهم من قبل لصوص متخصصين فى ذلك خاصة في الشقق السكنية بالمدن الجديدة ، حيث يقومون بعد ذلك ببيعه مقابل حصولهم على مبلغ مالي لتركيبه بطريقة غير مشروعة أو قانونية للوحدة السكنية أو الشقة بدعوى تقنين وضعها ، حيث يقوم بالحصول على كارت بديل من خلال التحايل على إدارة الكهرباء التابع لها.

وتعليقا على ذلك ، صرح مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر ، أنه عند تعرض أي مواطن لسرقة العداد أو فقده فعليه اتباع عدد من الخطوات ، حيث يقوم بتحرير محضر بقسم الشرطة التابع له بفقد العداد ، وهو ما يتطلب إحضاره بيانات العدادات من خلال رقم العداد والتوجه للإدارة التابع لها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتركيب عداد بديل مع سداد الرسوم المقررة حسب قوة العداد.

وشدد المصدر في تصريحات لمصراي، إلى ضرورة توجه المواطن بصورة محضر سرقة العداد الكهربائي لشركة الكهرباء التابع لها وتسليم المحضر والتقديم على عداد كهرباء آخر .

وأكد أن المواطن سوف يتم محاسبته بنظام ممارسة الكهرباء حتى يتم تركيب عداد آخر .

ويستعرض "مصراوي" أهم الخطوات التي يقوم بها المواطن بعد تعرضه لسرقة عداد منزله:-

1- يحرر المواطن محضرا في أقرب قسم شرطة تابع له.

2- يذهب المواطن إلى شركة الكهرباء لإبلاغهم بما حدث، لتقوم الشركة بإرسال مندوبين منها لعمل التحريات اللازمة حول سرقة العداد، وأخذ رقم العداد وعمل نشرة عنه حتى لا يستخدمه أحد في أي مكان آخر.

3- تقوم شركة الكهرباء بتركيب عداد كهرباء جديد.

4- معرفة التسوية الخاصة بعطل أو تلف عداد ويطلب من المشترك أو المواطن تحصيل قيمة متوسط استهلاك ثلاثة أشهر قبل حدوث العطل أو متوسط استهلاك الفترة المقابلة دون الارتباط بمتوسط الاستهلاك بعد تركيب العداد مسبق الدفع.

5- "حصر المديونية" وهي تحصيل القيمة المطلوبة من العداد مسبق الدفع وقيم التسويات على العميل.

6- "التحصيل" وهو إجراء يتم فيه الخصم من الشحنات الخاصة بالعميل عند التقدم لشحن الكارت أو مطالبة العميل بالمديونية لسدادها نقدًا أو بالتقسيط بناءً على طلبه من خلال كروت الشحن بعد احتساب عائد تأخير على المبالغ المقسطة بحيث يكون الحد الأدنى 20 جنيهًا للقسط الواحد.

7- إذا لم يتقدم العميل للشحن فيتم شحن العداد بمبلغ 10 جنيهات حتى يمكن إطلاق التيار وتشغيل العداد وتضاف قيمة هذا الشحن إلى المديونية السابقة، وإن لم يحضر المشترك للشحن خلال أسبوع من تاريخ التركيب يتم معاملة العميل كسارق تيار عند التأكد من انتهاء رصيد الشحن الذي تم تشغيل العداد به 10 جنيهات.

8- إذا اعترض العميل على تركيب العداد مسبق الدفع فيتم إبلاغه رسميًا بأن الإخطار السابق تسليمه إليه عند رفع العداد التالف "ميكانيكي" و"إلكتروني" كأن لم يكن وفي حالة عدم حضوره خلال أسبوع من تاريخ الإبلاغ سيتم تحويل الأمر إلى شرطة الكهرباء لتحرير محضر سرقة باعتبار العميل يستخدم تيار مباشر بدون عداد.