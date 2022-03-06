هل يجوز التوسل بآل البيت؟ علي جمعة يرد (فيديو)

كتب– أسامة علي:

رد الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية الأسبق، ورئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، على سؤال : "هل يجوز التوسل بآل بيت النبي ﷺ ؟".

وقال جمعة، في مقطع فيديو له على صفحته الشخصية على فيسبوك، إنه يجوز التوسل بآل البيت وبغيرهم (هناك 40 واحد في مصر من آل البيت"، مؤكدًا أنه يجوز التوسل بالإمام الشافعي والإمام النووي وبأي صالح من الصالحين، مضيفًا: "أنا شايف الإمام النووي قعد سنتين منمش على جنبه وكان ينام بوضعه رقبته على صدره من شدة طلب العلم، ولم يتزوج لأنه انشغل بطلب العلم ليل نهار".

تابع: "الإمام النووي ترك لنا تراثا كبيرا من العلم، ومات في عمر الـ45 عاما، ودفن في نوى .. لم زرت قبر الإمام النووي في نوى، وجدت إنه فيه شجرة طالعة من قلب قبره "جثمانه" .. ولم قرأت في الكتب عرفت أنها من علامات أولياء الله الصالحين"، متابعا: "مكنش معصوم ومكنش بقدر اجتهاد الإمام الشافعي "كان أعلى منه" ، ولكن كان رجل طيب ورجل صالح ونفع الدنيا .. فيجوز أنا أتوسل بالإمام النووي".

وأضاف مفتى الديار السابق، إنه يجوز التوسل بالنبي و بسيدنا عمر وأبو بكر وعلي وآل البيت والحسن والحسين والإمام الشافعي والنووي، مؤكدا أنه ليس له علاقة بالشرك وإنما صياغة للدعاء عند الله، لأن هؤلاء الناس لا نعبدهم وليسوا معصومين ولكن استجاب الله دعائهم وفقهم للعمل الصالح والإرشاد وفعلوا كل شئ لوجه الله سبحانه وتعالى "على ما نظن" .

تابع: "الدعاء ليس قاصرا على النبي وأهل بيته ولا وعلماء الأمة وأولياءها، بل على كل صالح نتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى".

وشدد مفتي الجمهورية السابق على أنه لا يوجد تعارض بين التوسل وقله تعالى ي الأية الكريمة {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ}، لأني في النهاية بدعوا الله عز وجل.