مياه الشرب: الانتهاء من تصليح خط مدينة السلام

كتب- أسامة علي:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، الانتهاء من تحويل مسار خط مياه الشرب بمدينة السلام قبل الموعد المحدد 5 ساعات.

وقالت الشركة في بيان لها، إنه تم ضخ المياه، وستعود المياه بعد قليل.

وكانت قد أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن المناطق التالية "مناطق إسكانات مدينة السلام المختلفة - شارع جمال عبدالناصر ومتفرعاته – مدينة قباء – تقسيم عمر بن الخطاب – معسكرات وزارة الداخلية بشارع جسر السويس – مساكن أطلس – الفاروقية – السجن المركزى منطقة الشواكر – محطة الصرف الصحى بالجبل الأصفر)" لمدة 12 ساعة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح السبت، وحتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم.

أكدت الشركة أن انقطاع المياه يأتي نظرًا لقيامها بتحويل مسار خط المياه الرئيسي قطر 1000مم المتعارض مع محور ترعة الطوارئ المنفذ تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

دعت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات إلى تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.