يجذب الركاب.. معلومات عن مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة

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كتب – أسامة علي:

أعلنت وزارة النقل، استمرار العمل على مدار الساعة لتنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.

ونشرت وزارة النقل معلومات عن المشروع والتي جاءت على النحو التالي:

- يمتد المشروع من محطة الإستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة.

- المشروع ‏إحدى وسائل النقل الجماعى التي ستخدم الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها ‏الرئيس ‏عبد الفتاح السيسي، وسيربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً ‏‏(القاهرة الجديدة - ‏العاصمة الإدارية ).

- سساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة ‏والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو، عند محطة ‏الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

-‏ يتم تنفيذه في مصر لأول مرة، ويمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي.

- وسيلة سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة.

- يوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي.

- يخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية.

- تجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل استهلاك الوقود والمحروقات .