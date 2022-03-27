الجيزة تواصل أعمال رصف وتطوير شامل لميدان الجلاء - فيديو

كتب- يوسف عفيفي:

واصلت محافظة الجيزة، أعمال رصف وتطوير المحاور المرورية، في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

وبحسب بيان اليوم، قامت محافظة الجيزة من خلال مديرية الطرق بمتابعة من المهندسة نجوي السعيد مدير المديرية بتنفيذ أعمال الطبقة السطحية لميدان الجلاء ضمن أعمال تطوير ورصف ش التحرير وجاري استكمال الأعمال.