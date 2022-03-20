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الأنبا بولا: إخواني دشن حسابًا باسمي على فيسبوك.. وعناصر الجماعة يظهرون عكس ما يبطنون

03:00 ص الأحد 20 مارس 2022
الأنبا بولا: إخواني دشن حسابًا باسمي على فيسبوك.. وعناصر الجماعة يظهرون عكس ما يبطنون

الأنبا بولا مطران طنطا

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كتب- مينا غالي:

قال الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، إنّ عناصر جماعة الإخوان تظهر عكس ما يبطنون في الداخل، معقّبًا :"ياخدك بالحضن ومش ضامن مخبي إياه في إيده".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، أن أحد قيادات الإخوان دشّن حسابًا باسمه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لنشر "السموم"، وفق تعبيره.

وأوضح الأنبا بولا أن الكنيسة القبطية قائمة على الرهبنة وهي بمثابة موت عن العالم والراهب في البداية يتم صلاة الموت عليه ثم يردي اللون الأسود كنوع من الزهد وأصبح ذلك سمة الكنيسة في الرهبنة.

وتابع: "البابا تواضروس حريص على كسب الكل وليس له أعداء"، مضيفا: ممكن يوظف كل واحد في المكان الذي يراه لأنه البطريرك، لكنه يخسر أحد لا، فأنا لم أر مثل البابا تواضروس في محاولة كسب الكل.

مطران طنطا الأنبا بولا جماعة الإخوان

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