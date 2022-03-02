بعد رصد الصحة لإصابات.. هذه أعراض الملاريا وأسبابها

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن مستشفيات الحميات استقبلت عددًا من الحالات التي أصيبت بالملاريا بعد عودتهم من الكاميرون خلال الفترة الماضية، وجرى تقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم.

وخلال مباريات المنتخب، سافر المئات من المشجعين في رحلات اليوم الواحد عبر طائرات خاصة لتشجيع المنتخب، لكن بعض الحالات اكتشفت مؤخرا إصابتها بمرض الملاريا.

توضيح رسمي

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة لمصراوي إنه حال عدم ظهور أعراض ويريد الشخص الاطمئنان على نفسه، فيمكنه التوجه إلى مستشفيات الحميات لإجراء التحليل، مضيفًا: "دورنا تيسير تقديم الخدمة الطبية للمواطنين وتوفير العلاج المناسب وهو ما يتم متابعته بشكل دقيق ولا يوجد أي نقص لأي من أدوية علاج الملاريا".

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الملاريا مرض فتاك تسبّبه طفيليات تنتقل إلى البشر بواسطة لدغات أنثى حشرات بعوض الأنوفيلس الحاملة للعدوى، وهو مرض يمكن الوقاية منه والشفاء منه.

تشير تقديرات المنظمة إلى أن عام 2020 شهد وقوع 241 مليون حالة إصابة بالملاريا في جميع أنحاء العالم، وكان للإقليم الأفريقي النصيب الأكبر للإصابات.

وفي عام 2020، حدث في هذا الإقليم الأفريقي 95% من حالات الإصابة بالملاريا و96% من الوفيات الناجمة عنها. وتشير التقديرات إلى أن الأطفال دون سن الخامسة يمثلون 80% من مجموع وفيات الملاريا في الإقليم.

أعراض الملاريا

تشمل مؤشرات وأعراض الملاريا:

- الحُمّى

- القشعريرة

- الصداع والسعال

- الغثيان والقيء

- الإسهال

- آلام البطن والمفاصل والعضلات

- الإرهاق

- سرعة التنفس

- سرعة ضربات القلب

منظمة الصحة العالمية

وبحسب منظمة الصحة العالمية، تظهر عادة الأعراض الأولى للمرض – الحمى والصداع والقشعريرة - في غضون فترة تتراوح بين 10 أيام و15 يوماً عقب تعرّضهم للدغة بعوضة حاملة لعدوى المرض، وقد تكون هذه الأعراض الأولى خفيفة ويصعب عزوّها إلى الملاريا.

وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، لا يعدد مرض الملاريا معدٍ، أي أنه لا ينتقل كالرشح أو الإنفلونزا من شخص مصاب إلى آخر سليم، بمعنى أن المرض لا ينقل نتيجة الجلوس مع شخص مصاب أو التعامل معه.

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