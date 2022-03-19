غياب ظل الإنسان في هذه المنطقة.. تفاصيل ظاهرتين فلكيتين تشهدهمها سماء مصر غدا

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل ظاهرتين فلكيتين تشهدهمها سماء مصر والعالم، غدًا الأحد 20 مارس 2022.

وقال تادرس، لمصراوي، إن الظاهرة الأولى تتمثل في الاعتدال الربيعي حيث تشرق الشمس في هذا اليوم من نقطة الشرق تماما وتغرب في نقطة الغرب تماما وتتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء فتتساوى كمية الإشعاع الشمسي على نصفي الكرة الأرضية والذي ينتج عنه تساوي عدد ساعات الليل والنهار حيث يبلغ كل منها 12 ساعة تقريبًا.

وتابع أستاذ الفلك: "الشمس ستكون فوق رأس الإنسان تماما وقت الظهيرة، إذا كان من سكان خط الاستواء حيث لا يكون له ظلا على الأرض هناك".

وأشار تادرس إلى أن الظاهرة الثانية تتمثل في استطالة الزهرة ليبلغ كوكب الزهرة أقصى استطالة له من الشمس في هذا اليوم بنحو 46.6 درجة، وهو يتراءى في السماء الشرقية ككوكب الصبح قبل شروق الشمس حيث يشرق في الرابعة إلا الثلث فجرًا تقريبًا، وهو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير كوكب الزهرة فجرًا وحتى اختفائه في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

وأوضح أن هاتين الظاهرتين ليس لهما أي أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض ومشاهدتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفضاء لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو خلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ويشهد شهر مارس الجاري 11 ظاهرة فلكية، بدأ أولها يوم 1 مارس برؤية الهلال الأخير للقمر فجرا قبل شروق الشمس بعدة دقائق، على أن تختتم يوم 29 مارس، باقتران كوكب الزهرة مع كوكب زحل منذ الشروق وحتى اختفائهما في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.