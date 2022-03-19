وزيرا التنمية المحلية والنقل يتابعان إزالة التعديات على أملاك السكك الحديدية بالمنوفية

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعا بمقر الوزارة مع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بحضور اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، وعدد من قيادات الوزارتين والهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة القابضة للنقل البحري والبري والاتحاد العربي للنقل البري.

وخلال الاجتماع استعرض اللواء محمود شعراوي والفريق كامل الوزير آخر مستجدات تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي والمرافق التابعة لهيئة السكك الحديدية في المحافظات ومن بينها محافظة المنوفية وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة للتصدي للتعديات على مستوى الجمهورية، حيث تم تشكيل لجان من وزارتي النقل والتنمية المحلية والسكة الحديد والمحافظات لمتابعة حالات التعدي التي تم حصرها.

كما شهد اللقاء أيضا التنسيق الجاري بين الوزارتين لفض التشابكات بين الوحدة المحلية بمدينة الخطاطبة وشركة غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبحري، حيث تم الاتفاق على إنهاء كافة التشابكات الموجودة بين هيئات وشركات وزارة النقل ومحافظة المنوفية والعمل على توفير مواقف لأتوبيسات شركة غرب الدلتا لخدمة المواطنين من أهالي المحافظة.

وبحث وزير التنمية المحلية ووزير النقل الترتيبات الجارية بين الوزارتين فيما يخص التحضير لتوفير حوالي 300 أتوبيس تعمل بالغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية لنقل الوفود والمشاركين في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ cop27 والذي تستضيفه مصر خلال شهر نوفمبر القادم حيث سيتم بالتعاون مع هيئة النقل العام في إطار منظومة وسائل النقل صديقة البيئة بمدينة شرم الشيخ وتحويلها لمدينة خضراء مستدامة، كما بحث اللقاء التنسيق لتحديد آلية تشغيل تلك الأتوبيسات بعد انتهاء مؤتمر المناخ في المحافظات السياحية وعلى رأسها البحر الأحمر وأسوان والأقصر وجنوب سيناء.

واستعرض اللواء محمود شعراوي والفريق كامل الوزير خلال الاجتماع ملف تطوير مزلقانات السكة الحديدية وكباري المشاة في المحافظات وإزالة بعض التعديات التي تعيق أعمال التطوير بالتنسيق مع المحافظات ومن بينها (الأكشاك – الأسواق العشوائية – المباني) وتوفير الإضاءة اللازمة لتلك المزلقانات والمنطقة المحيطة بها لتسهيل الرؤية وحركة السكة الحديد والمواطنين.

كما ناقش وزير التنمية المحلية ووزير النقل مستجدات مشروع خدمات النقل الجماعي لإيجاد منظومة نقل جماعي منظم وآمن للمواطنين وتشجيع مشاركة القطاع الخاص للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين، ومن المقرر أن يبدأ هذا المشروع في محافظتين جديدتين خلال الفترة الجارية وهما الشرقية والمنوفية بعد أن تم الانتهاء من المشروع في 5 محافظات خلال الفترة الماضية.