نصف شعبان.. مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في القاهرة وعدد من المحافظات
كتب- يوسف عفيفي:
ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 18/3/2022، الموافق 15 شعبان 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.
وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:
مواقيت الصلاة في القاهرة:
أذان الفجر 4:37 صباحًا
أذان الظهر 12:04 صباحاً
أذان العصر 3:29 مساءً
أذان المغرب 6:05 مساءً
أذان العشاء 7:21 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسكندرية:
موعد أذان الفجر 4:41 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:09 صباحاً
موعد أذان العصر 3:34 مساءً
موعد أذان المغرب 6:09 مساءً
موعد أذان العشاء 7:27 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:
موعد أذان الفجر 4:33 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:00 صباحاً
موعد أذان العصر 3:25 مساءً
موعد أذان المغرب 6:01 مساءً
موعد أذان العشاء 7:18 مساءً
مواقيت الصلاة في أسوان:
موعد أذان الفجر 4:35 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:58 صباحاً
موعد أذان العصر 3:23 مساءً
موعد أذان المغرب 6:00 مساءً
موعد أذان العشاء 7:12 مساءً
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