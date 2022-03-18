نصف شعبان.. مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في القاهرة وعدد من المحافظات

كتب- يوسف عفيفي:

ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 18/3/2022، الموافق 15 شعبان 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:

أذان الفجر 4:37 صباحًا

أذان الظهر 12:04 صباحاً

أذان العصر 3:29 مساءً

أذان المغرب 6:05 مساءً

أذان العشاء 7:21 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

موعد أذان الفجر 4:41 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:09 صباحاً

موعد أذان العصر 3:34 مساءً

موعد أذان المغرب 6:09 مساءً

موعد أذان العشاء 7:27 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

موعد أذان الفجر 4:33 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:00 صباحاً

موعد أذان العصر 3:25 مساءً

موعد أذان المغرب 6:01 مساءً

موعد أذان العشاء 7:18 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان:

موعد أذان الفجر 4:35 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:58 صباحاً

موعد أذان العصر 3:23 مساءً

موعد أذان المغرب 6:00 مساءً

موعد أذان العشاء 7:12 مساءً