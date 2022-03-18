Masrawy logo white

إعلان

نصف شعبان.. مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في القاهرة وعدد من المحافظات

03:30 ص الجمعة 18 مارس 2022
نصف شعبان.. مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في القاهرة وعدد من المحافظات

مواقيت الصلاة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- يوسف عفيفي:

ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 18/3/2022، الموافق 15 شعبان 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:

أذان الفجر 4:37 صباحًا

أذان الظهر 12:04 صباحاً

أذان العصر 3:29 مساءً

أذان المغرب 6:05 مساءً

أذان العشاء 7:21 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

موعد أذان الفجر 4:41 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:09 صباحاً

موعد أذان العصر 3:34 مساءً

موعد أذان المغرب 6:09 مساءً

موعد أذان العشاء 7:27 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

موعد أذان الفجر 4:33 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:00 صباحاً

موعد أذان العصر 3:25 مساءً

موعد أذان المغرب 6:01 مساءً

موعد أذان العشاء 7:18 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان:

موعد أذان الفجر 4:35 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:58 صباحاً

موعد أذان العصر 3:23 مساءً

موعد أذان المغرب 6:00 مساءً

موعد أذان العشاء 7:12 مساءً

مواقيت الصلاة أذان الفجر أذان الظهر أذان المغرب أذان العصر أذان العشاء

الخبر التالى:

نقابة أطباء الأسنان تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل |رفع سعر أنابيب البوتاجاز 5 جنيهات للمنزلية و10 للتجارية والتطبيق غدا
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا