تحرك جديد من هيئة نظافة القاهرة بشأن العمارات والمحال

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، رفع 18 ألف طن من القمامة بشكل يومي، لافتًا إلى أن الهيئة حصرت جميع العمارات والمحال.

وأكد الشرشابي في تصريحات تليفزيونية الخميس، أن محافظة القاهرة مقسمة إلى 4 مناطق إدارية، هي الشمالية، الجنوبية، الشرقية، والغربية، مشيرا إلى أن هناك كمية من الأطنان القمامة تخرج من جميع مرافق المحافظة، لكن الشؤون الفنية وفرت المعدات الأزمة لتحميل المخلفات للتخلص منها عبر منظومة كاملة.

وتابع: نحن كهيئة مطالبين بتطوير منظومتنا، وهو ما نسعى له عبر توفير المزيد من المعدات.

وحول التنسيق مع الهيئات المسؤولة عن تجميل وتنظيف القاهرة، أوضح أن القاهرة مقسمة إلى 4 مناطق، مناطق الهيئة مسؤولة عن المنطقتين الشمالية والجنوبية، مقابل القطاع الخاص المسؤول عن إدارة منظومة منطقتي الشرقية والغربية.

وتابع رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة: "هناك تنسيق وتعاون بين الهيئة وبين شركات القطاع الخاص، مؤكدًا أن المنظومة الجديدة سنقضي على منظر تراكمات القمامة في الشوارع المصرية".

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