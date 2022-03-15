زمن بلطجة التسعير هينتهي.. "رئيس المخابز" يكشف السعر العادل للعيش الحر

كتب- محمد عمارة:

أشاد عطية حماد، رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، بالتوجيه الرئاسي لإعلان تسعير رغيف الخبز الحر وغير المدعم.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة".

وصرح السفير بسام راضى، للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وجه الحكومة تسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه وقيام مباحث التموين بالتأكد من تنفيذ التسعيرة.

وقال حماد لمصراوي، منذ قليل: تكلفة الرغيف الحر محدش يعرفها، كل مخبز له طريقته، ومصدر الدقيق الذي ينتج منه العيش له مصادر متعددة.

وأضاف رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة: نحن أمام احتمالين، الأول: سيكون هناك سعر محدد للدقيق الذي يستخدمه المخبز المرخص وتحديد أيضا لوزن وسعر لرغيف العيش، الاحتمال الثاني: أن تلتزم المخابز غير المرخصة و"غصب عنها هتخفض السعر" نظرا لحالة المنافسة التي ستخلقها المنظومة الجديدة.

وأوضح حماد: العيش الحر يخضع للعرض والطلب، هيبقى فيه نظام تاني، السعر العادل لرغيف العيش الحر هيبقى من 50 قرشا إلى جنيه، المفروض ميزدش عن جنيه، الجنيه ده سعر الرغيف في المناطق النائية وغير المكتظة بالسكان، زمن البلطجة في التسعير هينتهي.