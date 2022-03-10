إعلان أسماء الفائزين بجوائز مصطفى وعلي أمين الصحفية

كتب- مينا غالي:

أعلن مجلس أمناء جوائز مصطفى وعلي أمين الصحفية قائمة أسماء الفائزين بعد انتهاء اللجان المحايدة من فرز الأعمال المقدمة التي بلغت 371 عملا صحفيا في مجالات التحقيق الصحفي والحوار الصحفي والقصة الإنسانية والصورة الصحفية والمالتيميديا والإخراج الصحفي وجائزة مخصصة لشباب الصحفيين.

واعتمد المجلس أسماء الفائزين بالجوائز، حيث حصل شيخ الصحفيين الكاتب الصحفي محمد العزبي على جائزة شخصية العام الصحفية، كما فاز الكاتب الصحفي جميل مطر بجائزة أفضل كاتب مقال.

وفاز الصحفي مصطفى رحومه (موقع الوطن) بجائزة التحقيق الصحفي عن ملف "إعادة اكتشاف التراث القبطي".

وفاز الصحفي حازم بدر (الأخبار) بجائزة أفضل حوار صحفي عن سلسلة حوارات "علماء الظل".

وفاز الصحفي أحمد يعقوب (اليوم السابع) بجائزة القصة الإنسانية عن "قلعة موسى".

وفاز الصحفي سامح الكاشف (مجلة ديوان الأهرام) بجائزة الإخراج الصحفي.

وفازت الصحفية أسماء زكريا (موقع المصري اليوم) بجائزة المالتيميديا عن "متلازمة توريت".

وفازت الصحفية الشابة سمر إبراهيم (الشروق) بجائزة الشباب عن رسالة "معسكرات النازحين في دارفور".

وفاز المصور الصحفي طارق وجيه (موقع المصري اليوم) بجائزة أفضل صورة صحفية عن "صورة زحام على مركز تلقي لقاح كورونا".



وقرر مجلس الأمناء منح جائزة الانتماء للكاتب الصحفي الكبير محمد بركات، إضافة إلى جائزة الأول على قسم الصحافة بأكاديمية أخبار اليوم وفازت بها رانيا صلاح نعيم، وجائزة الأول قسم صحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة وفازت بها سلمى مجدي محمود.

كما قرر مجلس الأمناء تكريم أسماء كبار الكتاب الصحفيين الراحلين: جلال دويدار وياسر رزق وعبدالقادر محمد علي، تقديرا وعرفانا لعطائهم الصحفي الكبير.

وقالت صفية مصطفى أمين، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، إن مؤسسة أخبار اليوم تقيم احتفالا خلال الأسابيع القادمة لإحياء ذكرى عملاقي الصحافة مصطفى وعلي أمين، حيث يتم تسليم الجوائز للفائزين وتكريم كبار الصحفيين.