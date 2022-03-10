أمين مجمع البحوث: الإسلام يرفض كل فن هابط يدعم الانحرافات ويخالف السلوكيات السليمة



كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع في سنوات قليلة أن يؤسس لحضارة عظيمة وأن يقيم أمة.

وأضاف عياد، خلال حفل تكريم الفائزين في المسابقة العالمية للطلاب الوافدين بالأزهر "قدرات ومواهب"، اليوم الخميس، بمركز الأزهر للمؤتمرات، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بكل السبل والوسائل التي تسهم فيما حققه من إنجازات، كما أنه أخذ بمناط الإبداع ليؤكد أن الإبداع صفة ملازمة لشريعتنا الغراء.

وأشار عياد إلى أن السنة النبوية دعت لإعمال العقل بالنظر والتأمل في الكون في الوقت الذي دعت فيه للتوقف في التفكر في ذات الله لأن ذلك ليس بإبداع وإنما هو انحراف، لافتا إلى أن مؤسسة الأزهر الشريف على مرّ تاريخها ترعى الإبداع وتدعمه وتشجع عليه من خلال ما تقدمه من أنشطة متنوعة في مجالات الفنون الهادفة طالما أنها لا تخوض في أعراض الناس ولا تقدح في السلوكيات السليمة أو تدعم السلوكيات الهابطة.

وأوضح أنه لا يمكن الوقوف بأي حال من الأحوال مع الخروج عن الأعراف والقيم والأخلاقيات بدعوى أنها إبداع فني، لأن الإبداع إذا أضر بالمجتمع وقيمه وأخلاقياته فهو ليس بإبداع وإنما تبديد لأركان المجتمع.