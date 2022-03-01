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شاهد.. توسعات كوبري المنيب على النيل بعدد 8 حارات مرورية- فيديو​

03:17 م الثلاثاء 01 مارس 2022
شاهد.. توسعات كوبري المنيب على النيل بعدد 8 حارات مرورية- فيديو​

كوبري المنيب

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كتب- يوسف عفيفي:

نشرت محافظة الجيزة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، "فيديو" يرصد حجم
أعمال توسعات كوبري المنيب العلوي على النيل، وذلك بعدد 4 حارات مرورية.

وقالت المحافظة، إن أعمال التطوير شملت توسعة الكوبري ليصل إلى 8 حارات في كل اتجاه، وذلك ضمن المشروع الشامل لتطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، مشيدة بدور وزارة النقل في نسب التطوير والأعمال.

وتستمر وزارة النقل، في أعمال توسعة كوبري المنيب العلوى على النيل مستمرة وتمتد بطول ٣ كم بالمطالع والمنازل ليصبح 8 حارات لكل اتجاه بدلًا من 4 حارات.

وتأتي توسعة كوبري المنيب ضمن توسعة وتطوير وصيانة المسافة من المريوطية حتى الأوتوستراد بطول 12 كم.

كوبري المنيب تطوير الطرق الطريق الدائري وزارة النقل

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