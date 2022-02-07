السيسي: أكدت لرئيس جيبوتي موقفنا الثابت بشأن اتفاق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة

12:48 م الإثنين 07 فبراير 2022
السيسي: أكدت لرئيس جيبوتي موقفنا الثابت بشأن اتفاق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - محمود مصطفى:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تم الاتفاق مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة على التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس السيسي، الاثنين، مع نظيره الجيبوتي، بقصر الاتحادية، أنه تم استعراض كافة أوجه التعاون وخاصة الاقتصادية وكيفية تطويرها.

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه تم التطرق إلى مفاوضات سد النهضة وموقف مصر الثابت تجاه الوصول لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد.​

عبدالفتاح السيسي السيسي جيبوتي سد النهضة إسماعيل عمر جيلة

الخبر التالى:

رئيس جيبوتي: نثق في قدرة مصر على إنجاح قمة المناخ المقبلة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2301

إصابات اليوم

59

وفيات اليوم

3321

متعافون اليوم

439651

إجمالي الإصابات

22936

إجمالي الوفيات

372332

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. انخفاض الحرارة وسقوط أمطار.. الأرصاد: تقلبات جوية لمدة يومين تبدأ في هذا الموعد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا