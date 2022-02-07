السيسي: أكدت لرئيس جيبوتي موقفنا الثابت بشأن اتفاق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة

كتب - محمود مصطفى:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تم الاتفاق مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة على التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس السيسي، الاثنين، مع نظيره الجيبوتي، بقصر الاتحادية، أنه تم استعراض كافة أوجه التعاون وخاصة الاقتصادية وكيفية تطويرها.

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه تم التطرق إلى مفاوضات سد النهضة وموقف مصر الثابت تجاه الوصول لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد.​