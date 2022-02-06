بالأسماء.. قرار من الرئيس السيسي بتعيين 143 مندوبًا مساعدًا في مجلس الدولة

كتب- محمد سامي:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القرار رقم 46 لسنة 2022 وتضمنت مادته الأولى تعيين 143 مندوباً مساعدًا في مجلس الدولة من دفعة 2018.

وتضمنت مادته الثانية، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.

وكان أعلن مجلس الدولة، في وقت سابق، عن بدء سحب ملف وظيفة مندوب مساعد بالمجلس، حيث تتضمن المسابقة تعيين الإناث لأول مرة في تاريخ المجلس، ابتداء منذ الأربعاء 2 فبراير، وحتى 9 من الشهر ذاته.