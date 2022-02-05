مباراة مصر والسنغال.. برلمانيون في مهمة كروية عقب تأجيل جلسات النواب

(مصراوي):

انتهت الأمانات العامة للأحزاب السياسية وتحديدًا حزبي مستقبل وطن وحماة وطن من تجهيز الأعضاء سواء من مجلسي النواب والشيوخ أو أعضاء الحزب في الأمانات الفرعية للسفر إلى الكاميرون فجر اليوم لحضور المباراة النهائية لمنتخب مصر أمام نظيره السنغالي بأمم أفريقيا.

وكان حزب مستقبل وطن أول الأحزاب السياسية التي أرسلت طائرات خاصة لتشجيع المنتخب منذ اليوم الأول في البطولة الأفريقية المقامة في الكاميرون عن طريق إرسال أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ أو من خلال شباب الحزب في الأمانات الفرعية.

ومع تطور أداء المنتخب ووصوله إلى الأدوار النهائية وسعت الأحزاب السياسية من مشاركة الأعضاء في التشجيع، ثم قام حزب حماة وطن بإرسال طائرتين في المباراة الأخيرة.

وعقب تأكيد وصول المنتخب المصري للمباراة النهائية، أصبحت الأحزاب السياسية خلية النهائية لتجهيز سفر المشجعين وانشغال النواب بعمل التجهيزات حيث يتم ترشيح المسافرين من قبل نواب الداوائر الشعبية حتى يتم الاستفادة بعدد كبير من قطاعات الشعب.

كما قام أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ بتجهيز أنفسهم للسفر خلف المنتخب في المباراة النهائية غدا الأحد أمام السنغال.

وخلال هذه الأجواء من التحضيرات والتجهيزات، قرر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تأجيل الجلسات العامة، واجتماعات اللجان النوعية، للمجلس، والتي كانت مقرر عقدها، الأسبوع الجاري ومن الغد.

وأجل المجلس جلساته العامة لتعقد يومي الثلاثاء والأربعاء، كأول مرة تأجل الجلسات خلال دور الانعقاد الثاني وربما الفصل التشريعي الثاني برمنته، وثاني مرة يعقد المجلس خلال يومي الثلاثاء والأربعاء خلال دور الانعقاد الثاني.

مصادر برلمانية، أشارت لموقع "مصراوي"، إلى أن مجلس النواب كان سيناقش خلال الجلسات العامة الأحد والاثنين، مشروعات قوانين هامة ويأخذ الرأي النهائي على أخرى بالإضافة إلى الموافقة على اتفاقيات دولية مهمة، موضحة أنه نظرًا لانشغال النواب بتجهيزات السفر وسفر بعض الأعضاء يبدو أن الأمانة رأت أن التأجيل سيكون في الصالح العام.

وقالت المصادر إن هناك مجموعات من الأعضاء سواء في مجلسي النواب والشيوخ أكدت أنها ستسافر خلف المنتخب كدور وطني شعبي في المقام الأول بعيدًا عن الرسميات البرلمانية، موضحة أن هناك عددًا من النواب قام بعمل مكافأت لمن يتوقع نتيجة فوز المنتخب خلال المباريات السابقة والأخيرة القادمة.

وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب، قد أخطرت الأعضاء بتأجيل موعد انعقاد الجلسات العامة، والتي كان مقرر عقدها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، لتصبح يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين 8 و9 فبراير.

كما تقرر إرجاء جميع اجتماعات اللجان النوعية المقرر عقدها يومي الأحد والاثنين المقبلين، وسيتم الإخطار بمواعيد الاجتماعات بعد تعديلها.