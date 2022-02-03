البحوث الفلكية: زلزال بقوة بقوة 5.1 ريختر شمال دمياط

كتب يوسف عفيفي:

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الاربعاء، هزة أرضية غرب جزيرة قبرص (على بعد 400 كم شمال دمياط).

وقال المعهد، إن الهزة وقعت في تمام الساعة 11.03 دقيقة، وذلك بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض 35.00 شمالا، خط الطول 31.94 شرقا، والعمق 88.37 كم.

وأوضح المعهد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع أي خسائر فى الارواح والممتلكات

وأشار إلى أن المواطنين شعروا بالزلزال في القاهرة الكبرى والساحل الشمالي، لكن الإحساس أضعف بكتير لأن القوة هنا اختلفت.