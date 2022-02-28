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رئيس مجلس الشيوخ يصل إلى المغرب في زيارة رسمية

08:55 م الإثنين 28 فبراير 2022
رئيس مجلس الشيوخ يصل إلى المغرب في زيارة رسمية

رئيس مجلس الشيوخ يصل إلى المغرب في زيارة رسمية

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(مصراوي):​

وصل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ والوفد المرافق له الذي يضم المستشار محمود عتمان أمين عام المجلس، والنائب عفت السادات وكيل لجنة الشئون العربية بالمجلس إلى المملكة المغربية في زيارة رسمية تستمر لمدة أسبوع.

وتأتي هذه الزيارة تلبية للدعوة التى وجهها النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين المغربي لحضور أعمال مؤتمر رابطة مجالس الشورى والشيوخ والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، ومنتدى الحوار البرلماني مع مجالس الشيوخ بأمريكا اللاتينية.

كان في استقبال رئيس مجلس الشيوخ بمطار كازابلانكا كل من رئيس مجلس المستشارين المغربي والسفير ياسر عثمان سفير مصر بالمملكة والذي يقيم مأدبة عشاء مساء اليوم بمقر إقامته على شرف المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والوفد المرافق له.

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