إنهاء عمله كمساعد وزير.. نقل خالد مجاهد لقطاع تنظيم الأسرة

كتب - أحمد جمعة:

قرر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة، ندب الدكتور خالد مجاهد مساعد وزير الصحة للإعلام السابق، للعمل بقطاع السكان وتنظيم الأسرة.

ونص قرار "عبدالغفار" الذي حمل رقم 72 لسنة 2022، على ندب الدكتور خالد السيد مجاهد، طبيب بشري بديوان عام وزارة الصحة، للعمل بقطاع السكان وتنظيم الأسرة لمدة عام.

ووجه الوزير رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بتسكين "مجاهد"، بمجموعة نوعية تناسب مع مؤهله العلمي والمستوى والوظيفي له، على أن يتم تسكينه على وظيفة شاغرة وممولة.

ونص قرار الوزير على إلغاء القرارات السابقة الصادرة للدكتور مجاهد.