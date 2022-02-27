حدث ليلا| مصير الطلاب المصريين بأوكرانيا وشرط جديد في مسابقة تعيين المعلمين

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

35 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 1200 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 410948 حتى اليوم.

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"مستحيل حاليًا".. نادر سعد عن إمكانية تنفيذ خطة لإجلاء الطلاب المصريين بأوكرانيا

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك غرفة أزمات دائمة في مجلس الوزراء تتعامل مع الأزمات الطارئة وحاليًا تتعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية وتقدم تقاريرها لرئيس الوزراء حول كل الأزمات التي نتأثر بها في مصر.

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أوكرانيا تتهم روسيا بارتكاب "جرائم حرب"

اتهم رئيس الوزراء الأوكراني دينس شميهال روسيا بارتكاب "جرائم حرب"، مشيرا إلى أنها تقصف أهدافا مدنية.

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برلماني: قانون التأمين الموحد يخلق مناخًا جاذبًا للاستثمار المحلي والأجنبي

قال النائب نور هاشم، عضو مجلس الشيوخ ، إن قانون التأمين الموحد الذي سيناقشه المجلس اليوم الأحد، يحقق العديد من الاهداف ا أبرزها خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي.

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"عنينا عليهم".. محافظ البحر الأحمر ينفي وجود أي مشكلات بين السائحين الأوكران والروس المقيمين في مصر

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن وزارة السياحة والآثار أصدرت يوم 24 فبراير الماضي، منشور من خلال غرفة المنشأت الفندقية على كافة الفنادق بالنسبة للسائحين سواء الأوكرانين أو الروسيين بضرورة استمرار إقامتهم وتقديم كافة التسهيلات الخاصة بهم، وعدم الامتناع عن تقديم أي خدمات تقدم لهم لحين إيجاد الحل المناسب لعودتهم لبلدانهم.

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ألمانيا تعتزم إغلاق المجال الجوي أمام الطيران الروسي

تستعد الحكومة الاتحادية الألمانية لإغلاق المجال الجوي الألماني أمام الطائرات الروسية إثر الهجوم الروسي على أوكرانيا.

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​​​مسابقة الـ30 ألف معلم| مصدر بالتعليم يكشف شرطًا جديدًا للتقديم

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شرطًا مهمًا من شروط التقديم لمسابقة الـ30 ألف معلم.

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متحدث الوزراء: المخزون الاستراتيجي للقمح يكفي لـ 9 أشهر

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر لديها مخزون استراتيجي من القمح يقترب من 5 مليون طن في الصوامع أو المطاحن، مشيرًا إلى أن موسم توريد القمح المحلي سيبدأ يوم 15 فبراير، ونتوقع أن يكون موسم مميز لتوريد القمح، لأن الحكومة اتخذت خطوة سباقة بإعلان السعر الاسترشادي لتوريد القمح في نوفمبر الماضي لأول مرة قبل موسم زراعة القمح، وهو ما شجع الفلاحين على زراعة القمح.

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