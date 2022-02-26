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طلب إحاطة وبيان عاجل للحكومة بشأن الطلاب المصريين بأوكرانيا

02:03 م السبت 26 فبراير 2022
طلب إحاطة وبيان عاجل للحكومة بشأن الطلاب المصريين بأوكرانيا

مجلس النواب

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كتب- محمد نصار:

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ببيان عاجل وطلب إحاطة لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الهجرة ووزير الخارجية بشأن الطلبة المصريين الموجودين بأوكرانيا، في ظل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

وتساءلت البرلمانية في طلب الإحاطة عن ما إذا كان يتم التواصل مع الطلاب من قبل السفارة المصرية هناك، وموقف عودتهم لمصر.

كانت السفارة المصرية في العاصمة الأوكرانية كييف، قد ناشدت، أمس، جميع المواطنين المصريين في أوكرانيا الالتزام بتعليمات السفارة وعدم التحرك من المدن لأن الطرق أصبحت غير آمنة في ضوء استمرار الاشتباكات بين القوات الروسية والأوكرانية.

وجاءت تعليمات السفارة المصرية في العاصمة كييف ضمانا لأمن وسلامة الطلاب، وذلك حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للسفارة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".​

مجلس النواب طلب إحاطة الطلاب المصريين أوكرانيا

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