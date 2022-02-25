للمصريين بالخارج.. إجراءات وشروط التقدم للحصول على شقق الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

قال أيمن عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري، عضو مجلس اتحاد التمويل العقاري، إن شركات التمويل العقاري تتعاقد مع شركات متخصصة في التأمين التكافلي، على جميع محافظ العملاء الممولين بمبادرات البنك المركزي أو من هم خارج المبادرات.

وأضاف عبد الحميد، في مداخلة هاتفية لبرنامج اللي بنى مصر، على راديو مصر، أنه حال وفاة العميل أو حدوث عجز كلي يتم سداد المديونية من التأمين التكافلي؛ ويمكن لأهل العميل الاستفادة من الوحدة السكنية دون سداد أي أقساط، مشيرا إلى أنه يحق للعميل أو المستفيد من مبادرات البنك المركزي التنازل أو بيع الوحدة السكنية بعد مرور 10 سنوات من تاريخ استلامها، شريطة سداد جزء من قيمة دعم الفائدة المقدم من البنك المركزي خلال مدة الـ 10 سنوات.

وقال إن العاملين بالخارج يمكنهم الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الإسكان المتوسط والفاخر التي أعلنت عنها وزارة الإسكان خلال الشهر الجاري، إذا انطبقت عليه شروط المُبادرة الصادرة بتاريخ يوليو 2021 لمدة حدها الأقصى 30 سنة بمعدل عائد 3% سنوياً -مُتناقصة-للمواطنين الذين لا يزيد إجمالي مصادر دخلهم الشهري عن 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة.

وأكد أنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة ممن استفادوا من مبادرات التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو بتاريخ يوليو 2021، الحصول على وحدة سكنية أخرى، لافتا إلى أنه يمكنهم الاستفادة بالتمويل العقاري ولكن خارج مبادرات المركزي.

وأشار إلى أن المواطنين العاملون في وظائف غير موثقة يستطيعون الحصول على وحدة سكنية ضمن مبادرات البنك المركزي، بتقديم شهادة إثبات دخل من محاسب قانوني معتمد بمتوسط الدخل لآخر فترة زمنية تتراوح من 6 أشهر إلي عام، مؤكدا أن هذه الأعمال الأكثر احتياجا للحصول على وحدة سكنية.

وقال إن المبادرة التمويلية هدفها توفير وحدات سكنية للفئات الأكثر احتياجا لشراء وحدة سكنية وسيكون لهم الأولوية في الحصول وحدة مناسبة، وفي حالة تملك وحدة أو الاستفادة من مبادرات أخري في قطاعات الإسكان المختلفة سيكون فرصة الحصول على وحدة أمر مستبعد.​