مواطنون يتوافدون على قبر الرئيس الأسبق مبارك لإحياء الذكرى الثانية لوفاته - صور
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كتب – أسامة علي:
تصوير- زياد أحمد:
توافد عدد من المواطنين، صباح الجمعة، على قبر الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بمنطقة كلية البنات بمصر الجديدة، لإحياء الذكرى الثانية لوفاته.
وحضر عدد من المواطنين، إلى ضريح الرئيس الراحل، لبدء مراسم إحياء الذكرى الثانية لوفاته.
وتحل اليوم، الذكرى الثانية لوفاة الرئيس محمد حسني مبارك، الذي توفى في 25 فبراير 2020، عن عمر يناهز 92 عاما.
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