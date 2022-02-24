​السجيني يطالب بتنفيذ المشروعات القومية بالقليوبية.. وإبلاغ مُقدم طلب الإحاطة حال عدم التنفيذ

كتب- نشأت علي:

طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الجهات التنفيذية بتنفيذ المشروعات القومية، وفي حال أن كان هناك أي تفاصيل أخرى يجب إبلاغ النائب مقدم طلب الإحاطة بكافة التفاصيل أول بأول.

جاء ذلك تعقيبًا على الطلب المقدم من النائب عادل عامر، بشأن تأخر تركيب الخط الرئيسي للغاز الطبيعي بطريق أبو الغيط - القناطر - محافظة القليوبية، الأمر الذي أدى إلى توقف تنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله على الرغم من انتهاء أعمال الصرف الصحي منذ عامين، فضلًا عن تأخر مد خدمة الغاز الطبيعي للقرى الآتيه، باسوس، أبو الغيط، الشيمي، شبرا شهاب، الحوالة، كفر عليم، الشرفا، المنيرة، بهاده، على الرغم من انتهاء أعمال الصرف الصحي وجميع أعمال البنية التحتية منذ أكثر من ثمانية أعوام، قائلا:" على الرغم من حصولنا على الكثير من الوعود".

جاء خلال اجتماع اللجنة لمناقشة 19 طلب إحاطة بحضور محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان: "نلتزم بالوعود الخاصة وطالب ممثل شركة غاز مصر، قائلا: "بالفعل ملتزمين بالحديث فيه تعديلات تكون خارج الإرادة وفي حال وجود معوقات يتم التنسيق بين النواب لتذليل العقبات، وتم العمل على توصيل الغاز في شهر نوفمبر الماضي وحصلنا على التصريح في 13 من الشهر الجاري، ومن ثم يتم تجهيز الأعمال الهندسية للقرى، ومخطط لها في بداية شهر مارس المقبل، وهناك تواصل مستمر مع جميع النواب بالمحافظة.

وشدد المهندس عمر أحمد، ممثل شركة غاز مصر، إن طريق محل الشكوى عبارة عن اتجاهين بينهم جزيرة، ونعمل بجوار الجزيرة بعد الحصول على تصريح المرور لمدة ثمانية أشهر، وبالفعل نزلت المعدات وبدأنا العمل وتنزيل 100 متر حتى أول أمس، ومتوقع الانتهاء من الخط في 30 يونيو.

ولفت اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن هناك تنسيق من أجل إنهاء الأعمال سواء المرور أو الصرف الصحي وذلك من أجل تحقيق المنفعة العامة للمواطنين.

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