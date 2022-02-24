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السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الكازاخستاني

05:21 م الخميس 24 فبراير 2022
السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الكازاخستاني

السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الكازاخستاني

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كتب- يوسف عفيفي:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس قاسم توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال شهد تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية، كما تم التطرق إلى بعض موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين في سياق زيادة فرص الاستثمار المتبادل وتعظيم حجم التبادل التجاري، بالإضافة إلى التعاون في قطاعات الصحة والزراعة والسياحة والثقافة، فضلاً عن التنسيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية.

وأكد الرئيس، ما تتسم به العلاقات المصرية الكازاخية من تميز، وحرص مصر على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

وأعرب الرئيس الكازاخي عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات تعاون وثيقة وبناءة، لاسيما في ظل ما تتمتع به مصر من مكانة متميزة وثقل إقليمي في محيطها الجغرافي، مؤكدًا اهتمام كازاخستان المتبادل بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين.

الرئيس السيسي رئيس كازاخستان قاسم توكاييف

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