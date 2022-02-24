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السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات على خط "بنها - منوف"

03:13 م الخميس 24 فبراير 2022
السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات على خط "بنها - منوف"

هيئة السكة الحديد

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كتب- أسامة علي:

أعلنت هيئة السكة الحديد تعديل مواعيد بعض القطارات على خط (بنها - منوف) والعكس تلبية لرغبات جمهور الركاب وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 1/3/2022

وبحسب بيان صادر عن السكة الحديد، اليوم الخميس، جاءت التعديلات على النحو التالي:

1- يتم تعديل موعد قطار رقم 603 ركاب (بنها - منوف) ليقوم الساعة 04.35 بدلا من الساعة 04.50 ويصل منوف الساعة 05.25.

2- يتم تعديل موعد قطار رقم 604 ركاب (منوف - بنها) ليقوم الساعة 04.40 بدلا من الساعة 04.50 ويصل بنها الساعة 05.30.

3- يتم تعديل موعد قطار رقم 605 ركاب (بنها - منوف) ليقوم الساعة 05.40 بدلا من الساعة 05.55 ويصل منوف الساعة 06.30.

4- يتم تعديل موعد قطار رقم 606 ركاب (منوف - بنها) ليقوم الساعة 05.35 بدلا من الساعة 05.50 ويصل بنها الساعة 06.25.​

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هيئة السكة الحديد خط بنها منوف

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