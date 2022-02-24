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طلب إحاطة بشأن الخريطة الاستثمارية للمحافظات والولاية على الأراضي

11:18 ص الخميس 24 فبراير 2022
طلب إحاطة بشأن الخريطة الاستثمارية للمحافظات والولاية على الأراضي

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد سعد عوض الله، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى هيئة الاستثمار بخصوص الخريطة الاستثمارية لجميع المحافظات ودراسات الجدوى وأهم الصناعات الجاذبة للسوق المصري.

وطالب "عوض الله" في طلب الإحاطة بفض الاشتباك على الولاية على الأراضي ما بين المحليات وهيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية وكذلك وجود جدول زمني محدد للمطور العقاري للانتهاء من الترفيق في المواعيد المحددة.

وقال وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب: أي تأخير ناتج عن الترفيق سيؤدي إلى تأخر الإنتاج وعليه سيترتب خسائر على المستثمر نحن في غنى عنها.

جدير بالذكر أن خريطة الاستثمار الصناعي بالمحافظات تٌعد من المشروعات المستهدفة ضمن برنامج تحفيز الاستثمار الصناعي، كأحد البرامج الرئيسية الستة التي تستهدفها وزارة التجارة والصناعة خلال العام المالي الجاري في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" وذلك جنبا إلى جنب مع برامج مساندة المشروعات المتعثرة وتنمية الصادرات وإقامة التجمعات الصناعية كثيفة العمالة وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني وتحسين تنافسية الصناعة.

مجلس النواب لجنة الصناعة الخريطة الاستثمارية حنفي جبالي محمد سعد عوض الله

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