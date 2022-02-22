أمطار الأربعاء والخميس.. الري تعلن رسميا أماكن سقوطها

كتب- محمد نصار:

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعا لمتابعة موقف الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الوزارة للتعامل مع موجة الأمطار الغزيرة والسيول التي تعرضت لها محافظات بني سويف والمنيا وجنوب سيناء والبحر الأحمر خلال يومي ١٨، ١٩ فبراير الحالي، والاستعداد لموجة الأمطار المتوقعة يومي ٢٣، ٢٤ فبراير الحالي.

وبحسب بيان صحفي لوزارة الري، الثلاثاء، تم مرور مياه السيول بوادي الشيخ بالمنيا بكل سلاسة وصولاً إلى نهر النيل ودون التسبب في إحداث أي أضرار أو خسائر تذكر، بالإضافة لحصاد ١.٥٠ مليون متر مكعب من المياه، كما تمكنت أعمال الحماية بوادي عربة بالزعفرانة ووادي الحواشية برأس غارب بمحافظة البحر الأحمر من حماية المدن والقرى والمنشآت الحيوية والبترولية بالمنطقة من أخطار السيول وحصاد ٧٦٥ ألف متر مكعب من المياه، وتمكنت أعمال الحماية بوادي حبران ووادي ميعر بمحافظة جنوب سيناء من حماية مدينة طور سيناء والمنشآت والبنية التحتية وحصاد حوالى ١٠٠ ألف م٣ من المياه، وهو ما يؤكد على نجاح جهود التحذير المبكر الصادرة عن الوزارة في تلافي الآثار السلبية للأمطار الغزيرة.

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف الأمطار المتوقعة يومي ٢٣، ٢٤ فبراير الحالي، حيث أشار التنبؤ الصادر عن مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة لتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية لسقوط أمطار خفيفة قد تصل إلى بعض محافظات الوجه البحري يوم الأربعاء الموافق ٢٣ فبراير الحالي، وتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، ومناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة لسقوط أمطار خفيفة يوم الخميس الموافق ٢٤ فبراير الحالي.

ووجه الدكتور عبد العاطي خلال الاجتماع بالاستمرار في رفع درجة الاستنفار بكافة أجهزة الوزارة، وتخفيض مناسيب المياه بالوجه البحري بالتزامن مع الأمطار، ومتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة، مع استمرار المرور الدورى والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول والتأكد من جاهزيتها لإستقبال الأمطار.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري انشأت ١٥٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول خلال الفترة من عام ٢٠١٤ وحتى الآن، والتي وفرت الحماية اللازمة من أخطار السيول للمواطنين وحماية مدن ومنشآت سياحية وقرى بدوية وتجمعات وطرق وخطوط إتصالات وغاز ومياه وكهرباء وأبراج كهرباء تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الجنيهات، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والتى يمكن استخدامها من التجمعات البدوية في المناطق المحيطة لاستخدامات الشرب والرعي.